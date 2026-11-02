Protestan vecinos por tráileres estacionados
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Surgen quejas de vecinos de La Florida y del noroeste del municipio por los camiones que dejan en la lateral del bulevar y quitan visibilidad a automovilistas que cruzan por estos lugares.
Los que dan vuelta en el retorno o los que se quieren incorporar al bulevar Adolfo López Mateos, también conocido como avenida al Ingenio, suelen tener bloqueada la visibilidad y, en ese punto suele haber accidentes por ese mismo motivo.
Han pedido a Tránsito Municipal que regule el estacionamiento de estas unidades o que busquen otra opción que la lateral del bulevar, pero hasta el momento no han obtenido respuesta alguna de parte de autoridades municipales.
no te pierdas estas noticias
Cierran calles aledañas a panteones municipales
Jesús Vázquez
Dan a conocer vías alternas para evitar problemas de circulación
Un éxito, concurso de tapetes de aserrín
Carmen Hernández
Fueron elaborados por personal de los departamentos de la Presidencia