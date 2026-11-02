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Protestan vecinos por tráileres estacionados

Por Redacción

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Protestan vecinos por tráileres estacionados
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      CIUDAD VALLES.- Surgen quejas de vecinos de La Florida y del noroeste del municipio por los camiones que dejan en la lateral del bulevar y quitan visibilidad a automovilistas que cruzan por estos lugares.

      Los que dan vuelta en el retorno o los que se quieren incorporar al bulevar Adolfo López Mateos, también conocido como avenida al Ingenio, suelen tener bloqueada la visibilidad y, en ese punto suele haber accidentes por ese mismo motivo.

      Han pedido a Tránsito Municipal que regule el estacionamiento de estas unidades o que busquen otra opción que la lateral del bulevar, pero hasta el momento no han obtenido respuesta alguna de parte de autoridades municipales.

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