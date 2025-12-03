logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Quermés de Catedral recaudó 305 mil pesos

Alaba presbítero Gustavo Tapia buena respuesta de los fieles

Por Jesús Vázquez

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Quermés de Catedral recaudó 305 mil pesos

Matehuala.- El presbítero Gustavo Tapia Rector de la Catedral de Matehuala, dio a conocer que en la III Quermes Todos Somos Catedral se lograron recaudar 305 mil pesos, los cuales se usaran para continuar en la segunda etapa de construcción de este gran templo que es todo un icono de Matehuala.

Informó que hubo una buena respuesta por parte de los fieles católicos de Matehuala quienes participaron en este gran quermes donde la única idea era apoyar para continuar con la construcción de la Catedral de Matehuala, y lograr ver terminado este templo que ya tiene muchos años construyéndose, y gracias al apoyo de la gente ya casi termina las dos Torres de La Catedral, además de que empezaron con una segunda Etapa.

Comentó que le están dando una limpiada a la fachada de la Catedral que estaba llena de excremento de palomas, y ya tampoco se miraba bonita, y esta iglesia debe lucir hermosa para todos los matehualenses, pues es un icono y un lugar turístico, pues todos los visitantes quieren tomar o tomarse una fotografía en la Catedral de Matehuala, agradecer a toda la población que esta apoyando en las diferentes actividades que hacen para recaudar fondos en beneficio de la Catedral de Matehuala. 

Finalmente, exhorta a la gente a comprar boletos para la rifa de una camioneta 2026, donde afuera de la Catedral hay gente ofreciendo boletos, así mismo en la librería de Catedral también hay quienes están ofreciendo los boletos, y todo lo recaudado es para continuar la construcción de Catedral.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gasta alcaldía 140 mil pesos en nochebuenas
Gasta alcaldía 140 mil pesos en nochebuenas

Gasta alcaldía 140 mil pesos en nochebuenas

SLP

Redacción

El ayuntamiento compró mil 500 macetas con la tradicional planta de temporada

Capacitan a policías en exámenes de alcohol
Capacitan a policías en exámenes de alcohol

Capacitan a policías en exámenes de alcohol

SLP

Jesús Vázquez

Casa en ruinas genera riesgo, dicen vecinos
Casa en ruinas genera riesgo, dicen vecinos

Casa en ruinas genera riesgo, dicen vecinos

SLP

Jesús Vázquez

Vetusto inmueble está por caerse en la calle de Belisario Domínguez, aseguran

Abren registros a programas del Bienestar
Abren registros a programas del Bienestar

Abren registros a programas del Bienestar

SLP

Redacción