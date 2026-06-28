Quitar multas a Predial, apoyo a las familias

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- La excención de multas en el Predial durante julio y agosto en Valles es para apoyar la economía familiar en el gasto del regreso a clases, para que familias no tengan problemas económicos en la compra de los útiles escolares y pago de colegiaturas.

La tesorera del municipio de Valles refirió que uno de los gastos más onerosos que hay en el año es el del regreso a clases y, en concordancia con ello, el Ayuntamiento aprobó mediante decisión de Cabildo no cobrar ni un peso en multas ni recargos en el pago del Impuesto Predial.

La funcionaria dijo que con este tipo de excenciones suele pagar entre el 20 y 30 por ciento de los contribuyentes que faltan de abonar esa obligación fiscal, por lo que es una etapa importante para que la Alcaldía pueda captar recursos..