Reabren los parajes para todas actividades

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Luego de que ha escampado durante tres días, los parajes volvieron a estar activos en toda la Huasteca, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, por lo que el turista puede gozar de unos días excelentes de vacaciones.

Al menos durante media semana ha dejado de llover y eso ha propiciado que los niveles de los ríos bajen y que las aguas disminuyan su turbiedad, reduciendo los riesgos para el turista que acude a la Huasteca a gozar de los atractivos parajes.

El informe de este sábado 27 de junio de la Secretaría de Turismo y de la Dirección General de Protección Civil indicó que solamente el paraje El Jabalí, en el municipio de Aquismón es el sitio cerrado al público, todos los demás de Tamasopo, El Naranjo, Valles, Xilitla y Aquismón se encuentran abiertos, aunque con restricciones sobre algunas actividades.