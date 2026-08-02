Realizan Asamblea Diocesana de la Adoración Nocturna

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Matehuala.- Integrantes de la Adoración Nocturna Mexicana de las distintas parroquias de la Diócesis de Matehuala participaron en la Asamblea Diocesana, un encuentro de oración, formación y reflexión que se realiza dos veces al año para fortalecer la vida espiritual de los adoradores.

De acuerdo con los organizadores, una de las asambleas se celebra el sábado más cercano al aniversario de la creación de la Diócesis de Matehuala, mientras que la segunda se lleva a cabo durante el mes de diciembre, como parte de las actividades de fin de año de este movimiento eclesial.

Durante la jornada, los asistentes participaron en diversas actividades religiosas, entre ellas conferencias de formación, el rezo del santo rosario, la celebración de la santa misa y momentos de adoración y reflexión ante el Santísimo Sacramento, con el propósito de fortalecer su compromiso de fe y servicio dentro de la Iglesia Católica.

El padre Antonio Ruiz Domínguez informó que en el marco de la conmemoración de los 100 años de los Mártires de Cristo Rey, los obispos de México han exhortado a los fieles a no olvidar el testimonio de quienes dieron su vida durante la persecución religiosa que vivió el país en la primera mitad del siglo pasado.

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Recordó que entre los mártires no solo hubo sacerdotes y religiosas, sino también numerosos fieles laicos e incluso niños, quienes ofrecieron su vida por permanecer fieles a Cristo y proteger su religión, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza y esperanza para las nuevas generaciones de católicos.