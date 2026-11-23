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Matehuala.- Se llevó a cabo la décima tertulia "Mis amigos son gente culta" en el ex Hotel Matehuala, donde, como en cada edición, se rindió homenaje a un matehualense destacado, en esta ocasión, el reconocimiento fue para el profesor José Enrique García Lara.

Se trató de un homenaje póstumo al maestro José Enrique, quien fue un músico ampliamente conocido en Matehuala y que durante varios años se desempeñó como docente de educación musical.

A lo largo de su trayectoria formó coros, cuartetos y bandas; además, fue el encargado de tocar el órgano en la Catedral durante las diferentes celebraciones religiosas, actualmente su hijo, el profesor Cruz García, continúa con esta tradición al tocar el órgano en dicho recinto religioso.

José Enrique García Lara falleció el 30 de noviembre de 2001, pero su legado continúa vigente a través de sus hijos y de sus estudiantes, quienes lo recuerdan con gran cariño.

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En este homenaje estuvieron presentes sus familiares, quienes acompañaron este emotivo reconocimiento a su trayectoria.

Como parte del programa de "Mis amigos son gente culta", se contó con diversas presentaciones artísticas y culturales, el grupo musical Los Bohemios interpretó varias melodías, mientras que integrantes del grupo Mi Lindo Altiplano presentaron algunos danzones.

Esta tertulia se lleva a cabo una vez al año con la finalidad de promover la cultura, reconocer a personajes destacados de la ciudad y mantener vivo el legado de quienes han contribuido al desarrollo artístico y cultural de Matehuala.