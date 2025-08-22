logo pulso
Realizan viaje muestra de MetroRed

Comenzará a operar a fin de mes el servicio

Por Miguel Barragán

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Realizan viaje muestra de MetroRed

CIUDAD VALLES.- Hubo un viaje muestra de MetroRed en la ruta Universidad-El Consuelo, que tendrá solamente 17 paradas estacionales. A fin de mes comenzaría a funcionar este servicio de transporte gratuito.

Ayer por la mañana, Araceli Martínez Acosta, titular de Comunicaciones y Transportes y el alcalde David Medina Salazar, acompañados de funcionarios y reporteros hicieron la ruta completa que hará una de las líneas de MetroRed, que tendrá 17 puntos de ascenso y descenso a lo largo de ese trayecto.

Martínez Acosta explicó que habrá 22 unidades de la marca Sunwin trabajando en Valles, que serán gratuitas, además de que ofrecen aire acondicionado, puerto USB y wifi.

Estas unidades tienen un costo de 5.5 millones de pesos, cada una y el mantenimiento, durante el primer año correría a cargo del fabricante.

Detalles viales

La ruta MetroRed tendrá paradores y una serie de infraestructuras que se estarán completando con el paso del tiempo, dijo Araceli Martínez, quién dijo que para eso estarían apoyándose en obras que tendrá que hacer el Ayuntamiento de Valles.

Por lo pronto, los paradores se construyen desde la banqueta, ocupando el primer carril de baja velocidad que será “preferente, mas no exclusivo para este sistema”.

