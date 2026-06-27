Reclutan operadores para sistema RedMetro
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RIOVERDE.- Inició el reclutamiento de operadores para la RedMetro en Rioverde, hoy se estará atendiendo de 10 a 2 de la tarde en la plaza principal de Rioverde al personal que se presente y que busque integrarse a este equipo.
En este año entra la RedMetro en servicio en este municipio, se estará contratando a personal tanto hombres como mujeres, es por ello que se les hace un llamado a los interesados en integrarse a este nuevo modelo de transporte.
Lo que se busca es acercar el transporte moderno y seguro.
Las entrevistas se realizan este 27 de junio de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la plaza principal de Rioverde.
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Al personal se le estará capacitando y contará con todas las prestaciones de ley, que serán los operadores de este sistema de transporte.
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