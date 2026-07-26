logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Reconocen la labor de brigadas contra incendios

Reciben felicitación por su trabajo que desarrollan

Por Jesús Vázquez

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
A
Reconocen la labor de brigadas contra incendios
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de la brigada de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de Matehuala participaron en el evento estatal de reconocimiento a las brigadas forestales, donde se destacó la labor que realizan durante la temporada de incendios para proteger los recursos naturales y a la población.

      El director de Protección Civil Municipal, Luis Ángel Martínez Nava, estuvo en el evento organizado en la Capital del Estado por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), Protección Civil del Estado y la Conafor. 

      Recibió un importante reconocimiento por el gran trabajo que hicieron en los incendios forestales que se generaron en Matehuala y la región durante este 2026 

      Durante la ceremonia se rindió homenaje a las mujeres y hombres que integran las brigadas forestales, reconociendo su esfuerzo, compromiso y valentía en las labores de prevención, control y combate de incendios forestales, acciones fundamentales para la conservación de los ecosistemas, la protección de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los integrantes de la Brigada Conafor Matehuala formaron parte de este reconocimiento, el cual destacó el trabajo coordinado que realizan las diferentes corporaciones para atender las emergencias relacionadas con incendios forestales en el estado. 

      Se reiteró el reconocimiento a todas y todos los combatientes forestales, quienes con su trabajo contribuyen a salvaguardar el patrimonio natural y la seguridad de la población.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Realizan simulacro de incendio en el IMSS
      Realizan simulacro de incendio en el IMSS

      Realizan simulacro de incendio en el IMSS

      SLP

      Jesús Vázquez

      Madres solteras siguen esperando su beca
      Madres solteras siguen esperando su beca

      Madres solteras siguen esperando su beca

      SLP

      Redacción

      Modificarán ruta de línea 3 de MetroRed
      Modificarán ruta de línea 3 de MetroRed

      Modificarán ruta de línea 3 de MetroRed

      SLP

      Redacción

      Infraestructura de las calles no es la adecuada, dicen en SCT

      Otorga Cabildo reconocimientos al Mérito Ciudadano
      Otorga Cabildo reconocimientos al Mérito Ciudadano

      Otorga Cabildo reconocimientos al Mérito Ciudadano

      SLP

      Redacción