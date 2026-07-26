Reconocen la labor de brigadas contra incendios

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de la brigada de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de Matehuala participaron en el evento estatal de reconocimiento a las brigadas forestales, donde se destacó la labor que realizan durante la temporada de incendios para proteger los recursos naturales y a la población.

El director de Protección Civil Municipal, Luis Ángel Martínez Nava, estuvo en el evento organizado en la Capital del Estado por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), Protección Civil del Estado y la Conafor.

Recibió un importante reconocimiento por el gran trabajo que hicieron en los incendios forestales que se generaron en Matehuala y la región durante este 2026

Durante la ceremonia se rindió homenaje a las mujeres y hombres que integran las brigadas forestales, reconociendo su esfuerzo, compromiso y valentía en las labores de prevención, control y combate de incendios forestales, acciones fundamentales para la conservación de los ecosistemas, la protección de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los integrantes de la Brigada Conafor Matehuala formaron parte de este reconocimiento, el cual destacó el trabajo coordinado que realizan las diferentes corporaciones para atender las emergencias relacionadas con incendios forestales en el estado.

Se reiteró el reconocimiento a todas y todos los combatientes forestales, quienes con su trabajo contribuyen a salvaguardar el patrimonio natural y la seguridad de la población.