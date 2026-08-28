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Reconstruirán escuela primaria

Las aulas están a punto de colapso

Por Carmen Hernández

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Reconstruirán escuela primaria
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      Ciudad Fernández.- Padres de familia solicitaron la reconstrucción de la Escuela Primaria Lucio Blanco, la cual está a punto de caerse, el Gobernador del estado se comprometió a construirla para que sus hijos tengan una buena escuela para educarse.  

      Padres de familia acudieron al arranque de la obra para aprovechar la visita del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y poder solicitarle la construcción de un aula que ya tiene más de 60 años. 

      Las instalaciones de la escuela primaria tienen muchas grietas y representan un riesgo para los 150 alumnos, que regresan a clases este próximo lunes. 

      Sin embargo, al tomar la palabra, el Gobernador del estado adelantó que se construirá una escuela nueva en el Ejido del Refugio.

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