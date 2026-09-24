Recuperan predio de Capilla de la Santa Cruz

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CIUDAD DEL MAÍZ.- Luego de que por un tiempo fue cerrada la Capilla de la Santa Cruz porque supuestamente el terreno está ubicada fue vendido, pero luego de varias acciones el espacio fue recuperado, por lo que familias pueden acudir a las actividades religiosas que se llevan a cabo en el recinto católico.

Como se recordará representantes de la localidad de Shigue dieron a conocer que el predio fue vendido a un particular, sin embargo, el Juez Federal concedió la suspensión definitiva para proteger el culto de la Santa Cruz, según el amparo 544/2026.

El departamento de sindicatura municipal dio a conocer que se encuentra abierto y que se han llevado a cabo homilías y diversas actividades religiosas. Cabe destacar que habitantes del Barrio el Orégano no tienen problemas con la comunidad Shigue.