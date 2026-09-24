logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Recuperan predio de Capilla de la Santa Cruz

Por Carmen Hernández

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
A
Recuperan predio de Capilla de la Santa Cruz
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DEL MAÍZ.-  Luego de que por un tiempo fue cerrada la Capilla de la Santa Cruz porque supuestamente el terreno está ubicada fue vendido, pero luego de varias acciones el espacio fue recuperado, por lo que familias pueden acudir a las actividades religiosas que se llevan a cabo en el recinto católico.

      Como se recordará representantes de la localidad de Shigue dieron a conocer que el predio fue vendido a un particular, sin embargo, el Juez Federal concedió la suspensión definitiva para proteger el culto de la Santa Cruz, según el amparo 544/2026. 

      El departamento de sindicatura municipal dio a conocer que se encuentra abierto y que se han llevado a cabo homilías y diversas actividades religiosas.   Cabe destacar que habitantes del Barrio el Orégano no tienen problemas con la comunidad Shigue.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Tamaulipeca manda secuestrar a padrastro para cobrar herencia
      Tamaulipeca manda secuestrar a padrastro para cobrar herencia

      Tamaulipeca manda secuestrar a padrastro para cobrar herencia

      SLP

      Huasteca Hoy

      La hija del afectado presentó denuncia en San Luis Potosí tras desaparición de su padre en Valles.

      Bloquean camino en protesta contra Termoeléctrica
      Bloquean camino en protesta contra Termoeléctrica

      Bloquean camino en protesta contra Termoeléctrica

      SLP

      Huasteca Hoy

      Comuneros de Tamazunchale exigen diálogo a la CFE para reparar la vía afectada desde hace dos años

      Coladeras abiertas en Av. de Las Torres, una trampa mortal
      Coladeras abiertas en Av. de Las Torres, una trampa mortal

      Coladeras abiertas en Av. de Las Torres, una trampa mortal

      SLP

      Jesús Vázquez

      Piden a las autoridades rehabilitarlas para evitar accidentes

      Da el PRI atisbo de aspirantes a la Alcaldía
      Da el PRI atisbo de aspirantes a la Alcaldía

      Da el PRI atisbo de aspirantes a la Alcaldía

      SLP

      Miguel Barragán