Refuerzan la seguridad en la Zona Media

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RIOVERDE.- Más elementos de las Fuerzas Federales vienen a la Zona Media para garantizar la paz, no se va a soltar la seguridad de San Ciro de Acosta, advirtió el Gobernador del estado.

Reconoció que continúan los índices de seguridad bajos, en este mes no hay homicidios dolosos, es algo histórico para el estado, está por cerrar este mes y se está en cero homicidios, enfatizó.

Se apoya a las fuerzas federales, a la Guardia Nacional y Sedena, en acciones que lleven a cabo para garantizar la seguridad en la región.

En cuanto a San Ciro de Acosta, dijo que es un tema que a veces los mismos delincuentes se mueven para que se retiren las fuerzas del orden.

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Reconoció que San Ciro ha sido un paso de droga importante de la Zona Media, se viene de la Sierra de Querétaro a quererse a meter a Rioverde, su corredor ha sido San Ciro, se ha tenido 2 agresiones, se va a garantizar la seguridad del municipio, las familias merecen bienestar y paz, no se va a permitir que nadie se meta a nuestro estado a quitar nuestra paz, que hemos construido. Las fuerzas federales comenzaron con operativo fuerte y viene un operativo especial, está operando en la zona metropolitana y viene para la Zona Media y se colaborará con las fuerzas especiales.