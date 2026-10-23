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Refuerzan seguridad ante ola de atracos

Agentes realizan rondines permanentes en la zona centro

Por Jesús Vázquez

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Refuerzan seguridad ante ola de atracos
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      CEDRAL.- A pesar de que el municipio es muy tranquilo, en las últimas semanas se han reportado intentos de robo en algunos comercios del centro de la ciudad, ante esta situación, los elementos de la Policía Municipal han implementado un operativo especial con rondines en la zona centro para evitar que los delincuentes hagan de las suyas.

      La directora de la Policía Municipal, Raquel Ortega Gaytán, informó que se está realizando un operativo de vigilancia en el centro de la ciudad, agentes recorren a pie toda la zona y hacen rondines en patrullas en diferentes horarios para evitar que los amantes de lo ajeno logren cometer sus fechorías.

      Comentó que durante este operativo especial, mantienen mucho contacto con los comerciantes para que, en caso de que intenten asaltarlos, se comuniquen inmediatamente con los oficiales y, de esta manera, se pueda evitar que los delincuentes hagan de las suyas, aprovechándose de la gente que trabaja para llevar el sustento a sus hogares.

      Este operativo se está llevando a cabo debido a que en las últimas semanas algunas personas han ingresado a comercios e intentado sustraer mercancía y dinero en efectivo, pero no lograron cometer sus fechorías gracias a que los propietarios se comunicaron rápidamente con la policía. Esto también se debe al apoyo de las cámaras de vigilancia instaladas en las tiendas.

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      Expresó que este operativo será permanente, con el objetivo de garantizar la seguridad de los comercios y ciudadanos, pues este municipio siempre se ha caracterizado por ser tranquilo y se pretende que continúe así.

      Por último, se pide a los comerciantes reforzar sus medidas de seguridad, ya sea instalando cámaras de vigilancia o colocando iluminación en el exterior de sus locales. 

      Asimismo, si observan a alguna persona con actitud sospechosa, se recomienda comunicarse rápidamente con la Policía para reportar la situación.

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