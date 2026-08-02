Refuerzan seguridad, ante queja ciudadana

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Cuerpos policíacos refuerzan la vigilancia en el municipio ante la denuncia de ciudadanos de ola de robos que se están registrando en diversos sectores de la ciudad, se busca garantizar la seguridad.

De manera coordinada personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en coordinación con Guardia Nacional, realizaron operativos en diversos sectores del Refugio, para garantizar la seguridad y paz social.

Los elementos verificaron también la zona agrícola, para descartar robos.

El objetivo es mantener el orden y la seguridad de la ciudadanía en general.

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Por otro lado mencionaron que se tuvo contacto con 2 unidades donde se transportaban personal de seguridad privada, quienes acudían a las fiestas patronales del Barrio Segundo del Refugio, los que fueron revisados y no se encontró nada anormal.