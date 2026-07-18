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Registro de celulares provocará amparos

Por Redacción

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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Registro de celulares provocará amparos
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      CIUDAD VALLES.- Es una molestia el registro de números celulares y lo que provocará son amparos, de acuerdo con José Matilde Hernández Méndez, abogado y representante de Colegios en la materia. 

      Hernández Méndez sostuvo que lo único que provocará esa "molestia" que el Gobierno impone a los ciudadanos solamente propiciará amparos y que, aunque no ha habido trámites aún en ese sentido, a la primera línea interrumpida el próximo diciembre la estarán esperando para que se defienda. 

      Comentó que la medida de Gobierno de registrar tu línea celular en un padrón de usuarios, violenta el derecho humano a la privacidad y es un despropósito que causa molestias y contratiempos a todos, dada la generalización en el uso de los dispositivos.

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