Rehabilitará el municipio puente de fierro dañado

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- El municipio trabajará en la remediación de los daños estructurales del puente de fierro, debido al riesgo que representa la estructura y el paso de muchas unidades motrices.

En 2015 en la administración de Alejandro García Martínez se ejercieron 40 millones de pesos para la obra del puente de fierro, obra realizada por John Henry.

Sin embargo, con las lluvias que se registraron recientemente resultó dañada la estructura del puente, la que tiene una separación de 8 centímetros, también una pérdida de material de 80 centímetros en las bases, por lo que existe el temor hasta de que llegue a colapsarse.

El alcalde Arnulfo Urbiola Román, dio a conocer que el puente fue construido con material de mala calidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo que ahora los ingenieros trabajan, invierten para remediar este daño y que se realizará toda una investigación de la gravedad y los riesgos que representas la infraestructura.

Reiteró la necesidad de su reparación, pues la obra está en mal estado y es un riesgo para la población y será una inversión de recursos para rehabilitar esta obra de mala calidad.