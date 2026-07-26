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Rehabilitarán calles para ruta de MetroRed

Por Redacción

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Rehabilitarán calles para ruta de MetroRed
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      CIUDAD VALLES.- Para noviembre quedarán rehabilitadas las calles en mal estado para la ruta de la línea 3 del MetroRed, de acuerdo con Alfredo Zúñiga Hervert, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

      El pasado jueves, la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta dijo que la Ruta 3 del transporte gratuito tendría que modificarse, por el mal estado de las calles. 

      No obstante, Zúñiga Hervert comentó que dentro del plan de reparación de esas calles hay bacheo y reconstrucción de algunas avenidas, con un costo de 18 millones de pesos y con una proyección a tres meses y una semana para dejarlas listas. 

      La Ruta 3 va de la colonia Santa Rosa, por la avenida del mismo nombre, bulevar al Ingenio y de ahí se entraría al cúmulo de colonias o por calle Morelos o por Zacatecas, para subir a Valle Alto, tomar la lateral hasta llegar a la colonia 20 de Noviembre, por calle Tancanhuitzy de esa a la Tanculpaya, hasta El Cerrito, en donde estará la base.

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      Por lo que ya se definió el tiempo para poder quedar las calles en buenas condiciones para el transito de los camiones de MetroRed. 

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