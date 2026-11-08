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Reiniciarán trámites de escrituración

Por Redacción

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Reiniciarán trámites de escrituración
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      CIUDAD VALLES.- El director del Inrevis, Julio César Patiño dijo que comenzó a hacer los trámites para la escrituración de cientos de potosinos a poco de las elecciones, porque tiene pocos meses de haber llegado a esa responsabilidad.

      Ante la pregunta del por qué comenzarían los trámites de escrituración cuando la administración estatal lleva cinco años y siete meses antes de las elecciones y el funcionario respondió que él tiene cinco meses de haber asumido el cargo (donde estuvo Cristian Sánchez Sánchez).

      Dijo que era justificado pensar en la dilación en la vindicación de los que están pendientes de escritura, sin embargo, luego de que denuncien harán el esfuerzo de agilizar la entrega del importante documento.

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