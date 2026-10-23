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Restaurarán hectáreas siniestradas por incendios

Por Redacción

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Restaurarán hectáreas siniestradas por incendios
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      CIUDAD VALLES.- Restaurarán un área siniestrada por el fuego una brigada multidisciplinaria, junto a Sembrando Vida, en Laguna del Mante, de acuerdo con el facilitador comunitario, Héctor Emmanuel Lucero Rodríguez. 

      Este viernes, Sembrando Vida, instituciones federales como Conagua, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Cemex, escuelas, autoridades ejidales y otras dependencias de medio ambiente integrarán un grupo de 100 personas, aproximadamente sembrarán 1,500 árboles y herbáceas para reponer la población arbórea que se perdió con los incendios, recientemente. 

      Entre las especies que repondrán está el Chicharrillo, el Tepehuaje, la Chaca, entre otras y las plantas saldrán de las Comunidades de Aprendizaje Campesino, así como los seguimientos para que vuelva a haber una población de árboles otra vez en esos lugares cercanos al área protegida.

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