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Retiran árboles caídos y ramas

Por Jesús Vázquez

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Retiran árboles caídos y ramas
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      Matehuala.- Personal de Ecología retira ramas y árboles que se han caído provocados por las recientes lluvias, además de realizar trabajos de prevención en distintos puntos de la ciudad.

      Entre las acciones realizadas destacan la atención a contingencias por caída de árboles y ramas, podas preventivas, limpieza de maleza y revisión de zonas que pudieran representar algún riesgo para la población, pues las fuertes lluvias y granizadas dejaron daños en diferentes puntos de la ciudad.

      Ante esta situación, se pide a la población reportar si ven árboles que estén a punto de caerse o ramas peligrosas, para evitar que estas se caigan y puedan lesionar a alguna persona.

      Las recientes lluvias no han generado lesionados por los árboles y ramas que cayeron.

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      Estas labores de poda y retiro de ramas, forma parte del trabajo permanente que se realiza para mantener espacios más seguros y en mejores condiciones para las familias, atendiendo además los reportes ciudadanos de manera oportuna. 

      Se pide a la población tener precaución y no refugiarse debajo de los árboles cuando esté lloviendo, para evitar que ocurra algún accidente, y sobre todo no arriesgarse a cruzar las calles cuando esté muy fuerte la corriente de agua.

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