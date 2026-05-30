Retiran árboles caídos y ramas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Personal de Ecología retira ramas y árboles que se han caído provocados por las recientes lluvias, además de realizar trabajos de prevención en distintos puntos de la ciudad.

Entre las acciones realizadas destacan la atención a contingencias por caída de árboles y ramas, podas preventivas, limpieza de maleza y revisión de zonas que pudieran representar algún riesgo para la población, pues las fuertes lluvias y granizadas dejaron daños en diferentes puntos de la ciudad.

Ante esta situación, se pide a la población reportar si ven árboles que estén a punto de caerse o ramas peligrosas, para evitar que estas se caigan y puedan lesionar a alguna persona.

Las recientes lluvias no han generado lesionados por los árboles y ramas que cayeron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estas labores de poda y retiro de ramas, forma parte del trabajo permanente que se realiza para mantener espacios más seguros y en mejores condiciones para las familias, atendiendo además los reportes ciudadanos de manera oportuna.

Se pide a la población tener precaución y no refugiarse debajo de los árboles cuando esté lloviendo, para evitar que ocurra algún accidente, y sobre todo no arriesgarse a cruzar las calles cuando esté muy fuerte la corriente de agua.