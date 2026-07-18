Sacrílegos ladrones se roban portón de iglesia

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Ciudad Fernández.- Sacrílegos delincuentes dejan sin portón a la Parroquia de la Purísima Concepción de la comunidad de Mojarras de Abajo, por lo que el recinto religioso quedó abierto ante el riesgo de que llegaran a regresar y se lleven más objetos de la parroquia.

Los lamentables hechos ocurrieron la semana pasada, cuando la feligresía acudió a rezar, pero grande fue su sorpresa al llegar a la parroquia y ver que había desaparecido por arte de magia el portón, el cual fue adquirido con el apoyo de la población de Mojarras de Abajo, quedando sorprendidos por este atraco al recinto religioso.

Por lo que hicieron un llamado a la población en general que tenga información para dar con el paradero del portón y tratar de recuperarlo, instalarlo de nueva cuenta, pero más reforzado.

Los vecinos piden que se refuerce la vigilancia para abatir la ola de robos que también están afectando a la población,

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