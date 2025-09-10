logo pulso
FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Saldo blanco en feria de Charcas

Por Jesús Vázquez

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Saldo blanco en feria de Charcas

CHARCAS.- Corporaciones de auxilio reportaron saldo blanco en el municipio de Charcas durante la Feria Regional, pues se llevó a cabo un operativo de seguridad durante las festividades.

La Feria Regional de Charcas se llevó a cabo del 1 al 8 de septiembre, donde elementos de la Guardia Civil Estatal, Policía Municipal y Protección Civil, apoyaron en el operativo Ferecha en el cual estuvieron revisando que no ocurriera ninguna tragedia.

Corporaciones policiacas llevaron a cabo acciones de vigilancia, y en el caso de ver algo sospechoso tenían planeado actuar inmediatamente y detener a los rijosos; afortunadamente no hubo ningún problema mientras se llevaron a cabo a las diferentes actividades de feria.

Por su parte, las corporaciones de auxilio estaban al pendiente por si había algún accidente en los juegos para atender a los involucrados, pero no ocurrió ningún problema de gravedad, aunque  sí estuvieron atendiendo a personas por que les bajaba la presión, el azúcar u otros problemas médicos y los apoyaban para estabilizarlos. 

 Así mismo, Protección Civil estuvo checando todos los puestos para ver cómo estaba el sistema eléctrico y las conexiones del tanque de gas, para evitar alguna explosión por una fuga de gas o un chispazo eléctrico, así también estuvieron checando la pirotecnia para que funcionara muy bien y afortunadamente en Ferecha2024 se logró tener saldo blanco.

