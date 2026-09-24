Sancionan a ciclistas por circular en contra
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RIOVERDE.- Al mes han sido sancionados más de 5 ciclistas por manejar en circulación contraria en calles de la ciudad, ya que esto puede originar un accidente, al circular en sentido contrario los ciclistas, que ya habían sido aleccionados de evitar caer en esta práctica.
El subdirector de Tránsito Municipal Juan Antonio Martínez Castillo, mencionó que se ha realizado una campaña de concientización sobre no manejar en sentido contrario en calles de la ciudad, desde automovilistas, motociclistas y ciclistas.
Mencionó que durante un mes se han aplicado multas a más de 5 ciclistas, por no respetar el reglamento, los que posteriormente tienen que pasar a caja a pagar la infracción, para poder recoger su vehículo.
Los usuarios saben que tienen que ceder el paso al panteón y respetar los dispositivos.
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Cabe destacar que hay decenas de personas que manejan en sentido contrario e incluso transitan sobre las banquetas, lo que es una violación al Reglamento de Tránsito.
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