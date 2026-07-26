Sarahí, reina de las fiestas patronales de San Cristóbal
Habitantes gozan de la festividad en honor de su santo patrono
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Ciudad Fernández.- Fue coronada SarahÍ Cadena como reina de las Fiestas Patronales de San Cristóbal, de la comunidad de Ojo de Agua de Solano.
En la comunidad se llevó a cabo la Fiesta Patronal en honor a San Cristóbal, donde no pudieron faltar los juegos mecánicos y la venta de antojitos mexicanos, habitantes de comunidades vecinas acudieron a la fiesta, los que se divirtieron en su fiesta patronal.
El alcalde Rodolfo Loredo acompañado de la presidenta del DIF, se encargaron de coronar a la reina Sarahí Cadena y a Erika Paola Díaz, el diácono Francisco Sánchez y el director del Dif Salvador Cruz.
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