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Se desploma consumo de carne de cerdo

Por Redacción

Octubre 23, 2026 03:00 a.m.
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Se desploma consumo de carne de cerdo
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      CIUDAD VALLES.- La compra e ingesta de carne de puerco sucumbió un 50 por ciento, respecto del mismo mes, del año pasado por la crisis económica, de acuerdo con el director del Rastro, Hugo Alberto Castillo Castillo. 

      Para la tercera semana de octubre del 2025 había ya una matanza de 116 cerdos en el Rastro Municipal, sin embargo, para este 22 de octubre, los animales sacrificados suman apenas 60, es decir, el 50 por ciento de los que se consumieron durante las fechas en las que más se cocinan tamales, por las celebraciones de día de muertos. 

      Dos motivos observa el director del centro de matanza por la falta de fiambres, la crisis económica que todavía causa resaca a las familias de Valles y el cambio de proveedor, ya que muchos prefieren comprar productos congelados que la carne fresca de la carnicería. 

      Por lo pronto, habrá menos tamales en las mesas de Valles, según las cuentas del Rastro.

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