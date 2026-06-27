Se quejan vecinos de obra chafa de Bienestar

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CIUDAD VALLES.- En la colonia Doctor Márquez los vecinos se quejaron de la obra que realizan de una cancha deportiva, hecha con dinero de Bienestar y que consideran de mala calidad.

Ma. Gerarda Ortiz Loredo, consejera de Desarrollo Municipal del Sector IV dijo que desde hace semanas, obreros pagados por el programa Mundial Social 2026 derruyeron una cancha que ella y sus avecindados consideraban en buenas condiciones y construyeron una que no tiene las especificaciones de resistencia para un lugar en el que se practicará deporte.

Este espacio, ubicado en la colonia Doctor Márquez, en el serial de sectores que se encuentran camino al Ingenio Plan de Ayala, formaba parte de las canchas que tendrían que ser remozadas, sin embargo, la plancha que tenía dos décadas en ese lugar tenía hundimientos y fracturas que no permitían sólo pintarla, de acuerdo con el mismo programa.