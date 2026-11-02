Sector hotelero, a tope de turistas

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CIUDAD VALLES.- La ocupación hotelera llegó al 100 por ciento, de acuerdo con la directora de Turismo Municipal, Vernice Alejandra Soria Treviño, cumpliendo la expectativas que se pronosticaban.

La expectativa de Turismo Municipal y Estatal se cumplió, porque el registro en los hoteles, abarrotó los cuartos desde este sábado y parte del domingo 1 de noviembre.

En el municipio de Valles hay poco menos de dos mil habitaciones en los más de 30 hoteles registrados y, de acuerdo con las reservaciones y llegadas, este fin de semana habría una ocupación total, para venir al Xantolo en Valles o en los municipios de la Huasteca.