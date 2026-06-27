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Simulacro de incendio en Unidad de Hemodiálisis

Rescatan al personal que se encontraba en la institución de salud

Por Carmen Hernández

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
A
Simulacro de incendio en Unidad de Hemodiálisis
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      RIOVERDE.- Se llevó a cabo simulacro con hipótesis de incendio en la Unidad de Hemodiálisis, tuvo una duración de 6 minutos la evacuación del personal de la institución de salud, ante el riesgo de una eventualidad. 

      La coordinación de Protección Civil Municipal dio a conocer que se realizó un simulacro enel área de Nefrología y Hemodiálisis, sobre un supuesto incendio fueron evacuadas 21 personas que se encontraban en la institución de salud, para proteger su integridad física. 

      El trabajo de evacuación se realizó en un término de 6 minutos, también participó la brigada contra incendios y Bomberos . 

      Se realizó una evaluación de daños, que en estos casos llega a generar un incendio, lo que se busca es que el personal tenga los conocimientos necesarios para saber cómo actuar en caso de una contingencia.  

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      Este tipo de simulacros se realizarán en otras instituciones.

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