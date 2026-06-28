Surge otro socavón en la calle Rayón

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Matehuala.- Otro socavón apareció en la calle Rayón, frente al Parque Guerrero, al parecer, el hundimiento fue provocado por una fuga de agua, situación que se agravó debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Al pasar por la calle Rayón, frente al Parque del Pueblo, se pudo observar un enorme hoyanco, el cual fue señalizado por los vecinos con cajas de plástico y contenedores de basura colocados a su alrededor, con el fin de evitar que automovilistas y motociclistas circulen por esa zona y prevenir un accidente de gravedad.

Los habitantes del sector esperan que las autoridades atiendan y reparen lo antes posible este hundimiento, ya que representa un riesgo para quienes transitan por el lugar.

De acuerdo con los vecinos, este enorme hoyo podría convertirse en un socavón de mayores dimensiones debido a una fuga de agua.

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Señalaron que es necesario reemplazar la tubería de las calles que rodean el Parque del Pueblo, pues en menos de 15 días ya se han registrado dos socavones en esa área, presuntamente ocasionados por fugas en la red de agua potable.

Cabe recordar que hace apenas unos días se formó otro enorme socavón sobre la calle Bocanegra también frente al Parque del Pueblo, situación que ha generado preocupación entre los habitantes, quienes consideran urgente una revisión integral de la infraestructura hidráulica de ese sector de la ciudad.