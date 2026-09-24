Temen vecinos de Monte Alegre por agua estancada

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CIUDAD VALLES.- Vecinos de Monte Alegre se quejaron de que el arroyo que pasa por ese fraccionamiento no está desazolvado y comenzó a estancarse el agua en ese ramal.

En estos días de lluvia enrachada, en el ramal del arroyo que baja desde el norte de la ciudad y que pasa por este sector, la maleza, basura y restos de plantas y árboles se agolparon en dos pasos peatonales y de coches, subiendo el nivel del agua, al momento de las lluvias torrenciales. La falta de limpieza en el canal hace que el agua levante su nivel y eso preocupa a algunos vecinos de este sector, por eso pidieron que cuando escampe, la dirección de Obras Públicas desazolve este canal para no tener anegamientos.