Todo listo para el Buen Fin

RIOVERDE.- Todo listo para llevar a cabo el Buen Fin que se realizará del 13 al 17 de noviembre, donde se ofertarán diversos artículos, lo que más se expende son los electrodomésticos, se dijo que comerciantes ofrecerán ofertas para que familias puedan adquirir algunos artículos que requieren en el hogar.

Refiere que esperan un repunte de un 50% en las ventas, porque durante el año han enfrentado una temporada difícil y será la oportunidad de recuperarse.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Carlos Emanuel González, reconoció que los productos de mayor demanda son los electrodomésticos y electrónicos, los cuales tienen un considerable descuento y por ende las familias las adquieren.

Recordó que el año pasado lo que más se vendió fueron la línea blanca y los aparatos electrónicos. Por lo que tienen la esperanza de tener buenas ventas.

