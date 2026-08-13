Tomas clandestinas generan desabasto de agua a zona tének
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- El director de Obras Públicas, Kevin Yahir Cázares Olvera dijo que negocios y particulares extraen agua de la tubería que alimenta a la zona tének, provocando el desabasto.
Además de la irregularidad de la tubería que existe desde que fue creado el Sistema Tanchachín respecto a los materiales y la tubería, hay otro factor que promueve el desabasto y es el aprovechamiento de tomas de tipo industrial, tres en La Subida y una más en La Lima.
En San Antonio hay una bloquera sin razón social que extrae grandes cantidades de agua del Tanchachín; una bloquera más en el Circuito Tének; además de un salón de eventos llamado Quinta Bela y en el ejido La Lima hay otra bloquera, ubicada en el barrio El Naranjito.
El uso indiscriminado del agua afecta en muchas ocasiones el flujo que llega en menor cantidad o deja de llegar por ese motivo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Inauguran la Feria Regional de Cedral
Jesús Vázquez
Se realizó la elección de la reina y la ganadora fue Yazmín Cruz