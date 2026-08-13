Tomas clandestinas generan desabasto de agua a zona tének

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CIUDAD VALLES.- El director de Obras Públicas, Kevin Yahir Cázares Olvera dijo que negocios y particulares extraen agua de la tubería que alimenta a la zona tének, provocando el desabasto.

Además de la irregularidad de la tubería que existe desde que fue creado el Sistema Tanchachín respecto a los materiales y la tubería, hay otro factor que promueve el desabasto y es el aprovechamiento de tomas de tipo industrial, tres en La Subida y una más en La Lima.

En San Antonio hay una bloquera sin razón social que extrae grandes cantidades de agua del Tanchachín; una bloquera más en el Circuito Tének; además de un salón de eventos llamado Quinta Bela y en el ejido La Lima hay otra bloquera, ubicada en el barrio El Naranjito.

El uso indiscriminado del agua afecta en muchas ocasiones el flujo que llega en menor cantidad o deja de llegar por ese motivo.

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