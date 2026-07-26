Ultiman detalles de Festival Parrillero

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RIOVERDE.- Realizan últimos preparativos para el Festival Parrillero que se realizará el 16 de agosto en la plaza principal de sana convivencia familiar donde se contará con música en vivo, además de poder gozar de tacos de diversos guisos y un inflable para que los menores se diviertan.

El municipio invita a la población en general para que disfrute del Festival Parrillero en su edición 2026, un evento para convivir, además de degustar de diversos tacos mientras disfrutan de música.

El evento parrillero se realizará este 16 de agosto en la plaza principal a partir de la 1 de la tarde para que lleguen familias.

Se contará con música en vivo, habrá venta de tacos, al pastor, chorizo, bistec, acompañados de ensalada y salsas, que los harán más deliciosos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También se contará con inflables para que los niños también disfruten del evento, por lo que se invita a la población para que acuda a este evento que será cien por ciento familiar, además de comer bien.