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Vallense impone récord en salto de longitud

Por Redacción

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Vallense impone récord en salto de longitud
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      CIUDAD VALLES.- Kenia Gómez González se convirtió en la primera niña vallense en lograr el título en una competencia nacional de atletismo. 

      La noche de este jueves, en la sede del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, en Guadalajara, Jalisco, la menor de 12 años de edad, estudiante de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en la colonia Bellavista se coronó con la medalla de oro al ganar la competencia de salto de longitud, con una marca de 4.86 metros que además se convirtió en récord nacional para su categoría, puesto que el récord anterior era de 4.50 metros. 

      La niña pertenece a la Escuela de Atletismo Pumas, del profesor Óscar Montalvo y con ese logro, obtenido en los Juegos Escolares Deportivos de Primaria, realizados en la Perla de Occidente.

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