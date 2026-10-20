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Vecinos de La Lima exigen mejor transporte urbano

Por Redacción

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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Vecinos de La Lima exigen mejor transporte urbano
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      CIUDAD VALLES.- Habitantes de La Lima fueron a manifestarse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que les pongan una base de transporte mixto, porque enfrentan muchos problemas para su movilidad.

      Esta mañana, un grupo nutrido de vecinos de La Lima fue a la SCT a exigir que se coloque una base de las combis en el lugar, porque cuando bajan los vehículos de ejidos cuesta arriba, van tan llenos que ellos se quedan y les afecta en sus trabajos y escuelas.

      Cuando hablaban con los funcionarios de la delegación de Valles, llegó la secretaria estatal, Araceli Martínez Acosta y dijo congratularse de que fueran a la oficina, para ponerse de acuerdo y solucionar los problemas que les aquejaban.

      Además de la falta de combis, expusieron que hay choferes que manejan sus unidades borrachos, que otros llenan al extremo los vehículos y que la base para tomar este transporte está en un lugar muy problemático, por estar rodeado de cantinas.

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      Firmarían una minuta y comenzarían a trabajar en esas exigencias cuánto antes.

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