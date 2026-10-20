Ventarrón colapsa añejo arbusto

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Matehuala.- Se desploma enorme árbol en la calle Betancourt, entre las calles Altamirano y Matamoros; afortunadamente no hubo personas lesionadas, al lugar acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos y Ecología.

Los hechos se presentaron en la calle de Betancourt, en la zona centro de la ciudad, donde debido a los fuertes vientos que se han estado presentando en la ciudad, un enorme árbol cayó. Afortunadamente, al momento de caer no había ninguna persona paseando por el área ni tampoco había vehículos, por lo que no hubo personas lesionadas, sólo se dañó la banqueta. Testigos del accidente pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes cortaron las ramas del árbol. Al sitio también acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, que empezaron a desviar el tráfico para evitar algún accidente. Asimismo, acudieron elementos del Departamento de Ecología para retirar los pedazos de tronco que quedaron tirados.

Se pide a la población reportar si está lloviendo o hay vientos fuertes, se recomienda evitar resguardarse bajo los árboles para prevenir accidentes.

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También es importante revisar y podar los árboles, cortando algunas de las ramas pesadas que podrían caer debido a los fuertes vientos y golpear a alguna persona.