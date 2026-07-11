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Voraz incendio arrasa con vivienda

Por Carmen Hernández

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Voraz incendio arrasa con vivienda
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      RIOVERDE.- Familia pierde su vivienda por un incendio generado por un cortocircuito, piden el apoyo de la ciudadanía para que les donen diversos artículos para el hogar, ya que quedaron en la calle.  

      Los lamentables hechos ocurrieron en la Privada de Rodano en el Ejido de San Marcos. 

      Se informó que todo se originó debido a un cortocircuito, que provocó el incendio en la vivienda, el fuego se propagó de inmediato, arrasó con todos los enseres de la familia, dejando puras cenizas de lo que fue una cama y cobijas, además de otros muebles. 

      Al lugar acudieron paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes combatieron las enormes llamaradas, para evitar que se propagará el fuego. 

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      La familia pide el apoyo de la población en general, ya que perdieron todo y no tienen un techo donde dormir, pues las láminas quedaron todas calcinadas.

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