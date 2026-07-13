Vuelca automóvil en la Supercarretera

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RIOVERDE.- Una mujer de la tercera edad sufre accidente al volcar la unidad en que viajaba, sufriendo varias lesiones recibiendo atención de paramédicos de Protección Civil Municipal.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 12 de la Supercarretera, cuando una mujer de la tercera edad manejaba un vehículo, repentinamente un trailer invadió el carril de circulación, provocando que perdiera el control del volante, se saliera del camino y volcará.

Automovilistas que pasaban por el lugar solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil Municipal, para que se brindara apoyo a la mujer, que estaba en el interior de la unidad.

Al lugar acudieron los paramédicos quienes le brindaron los primeros auxilios, confirmaron que no tenía lesiones de gravedad, por lo que no fue trasladada a un nosocomio, la mujer sólo se llevó gran susto, debido a lo aparatoso del accidente.

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