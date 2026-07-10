Vuelca patrulla de la Policía Municipal

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Elementos de Seguridad Pública Municipal sufren accidente al volcar la patrulla en la que viajaban, llevaban un detenido resultando con diversas lesiones.

Los hechos ocurrieron en el poblado de San José de Terremoto, cuando elementos viajaban a bordo de la patrulla 032, los uniformados regresaban de cubrir un reporte de un robo a un Oxxo y habían detenido a un hombre.

Los agentes traían al detenido en el interior de la unidad y de pronto comenzó a forcejear y a patear lo que encontraba a su alcance. Lo que generó que el conductor perdiera el control del volante y salieran de la carpeta asfáltica.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal, bomberos y elementos de Protección Civil.

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Los oficiales quienes resultaron con golpes en diversas partes del cuerpo se les brindaron los primeros auxilios, sin embargo, no fue requerido su traslado a un Hospital.

Hasta el momento se desconoce que pasó con el detenido.