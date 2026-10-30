ADSL recibe a los Zorros

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El Atlético de San Luis recibirá al Atlas FC este viernes en el Estadio Libertad Financiera, en el arranque de la jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro está programado para las 19:00 horas y representa una oportunidad clave para el conjunto potosino, que buscará mantener la inercia positiva de sus últimos compromisos y acercarse a la Liguilla. A falta de tres jornadas para concluir la fase regular, los rojiblancos tienen como objetivo sumar los puntos necesarios para asegurar su clasificación sin depender de otros resultados.

En la previa del encuentro, el delantero español Rafael Llorente calificó los últimos compromisos del torneo como auténticas finales y destacó que el equipo ha conseguido recuperar terreno gracias al trabajo diario. "Creo que son tres finales, hay que tomarlo como tal. La afición y el club nos hemos ganado el derecho a soñar", expresó. El atacante también hizo un llamado a la afición para que asista al estadio y se convierta en el jugador número 12, con la confianza de que el equipo pueda conseguir los tres puntos en casa.

Llorente también habló sobre su adaptación a San Luis Potosí, donde aseguró sentirse plenamente integrado tanto a la ciudad como al club. El español destacó el ambiente familiar que encontró desde su llegada y agradeció el respaldo de los trabajadores de la institución. "Soy feliz aquí, estoy muy contento, es la etapa más feliz de mi vida y se nota no solo fuera del campo, sino dentro", comentó el atacante, quien buscará contribuir con su rendimiento a las aspiraciones del Atlético de San Luis en el cierre del campeonato.

Por su parte, el guardameta mexicano Gibrán Lajud señaló que llegar a esta etapa del torneo con posibilidades de clasificar a la Liguilla era uno de los objetivos del equipo. El portero adelantó que los potosinos mantendrán su intención de controlar el partido mediante la posesión del balón y respetar la identidad futbolística que han trabajado. Asimismo, reconoció que la adaptación al nuevo cuerpo técnico ha requerido un proceso de aprendizaje y confianza, pero aseguró que el plantel cuenta con la calidad necesaria para plasmar las ideas del entrenador dentro del terreno de juego.

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El encuentro ante Atlas también representa una oportunidad para que el Atlético de San Luis busque revancha deportiva, luego de que el conjunto rojinegro se impusiera 3-2 en el enfrentamiento anterior, disputado en el Estadio Jalisco, con una remontada en la que marcaron Diego González y Eduardo Aguirre. Ahora, con el respaldo de su afición y la posibilidad de acercarse a la clasificación, los potosinos intentarán imponer condiciones en casa y dar un paso importante en la recta final del Apertura 2026.