Alba empieza a despedirse

Se retirará del futbol profesional al concluir la temporada con Inter Miami

Por AP

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Alba empieza a despedirse

Lionel Messi se queda sin otro de sus socios azulgranas en Inter Miami.

El lateral izquierdo Jordi Alba anunció que se retirará del futbol profesional al concluir la participación de Inter Miami en los playoffs de la MLS, convirtiéndose en el segundo de los compañeros de Messi en anunciar que este año será el último.

Alba reveló sus planes el martes, tres días después de que Inter Miami celebrara una ceremonia de retiro para el volante Sergio Busquets. Alba, de 36 años, tenía contrato con las Garzas hasta 2027.

“Ha llegado el momento de cerrar un capítulo verdaderamente significativo en mi vida. He decidido poner fin a mi carrera en el futbol profesional al concluir esta temporada”, señaló Alba en un mensaje difundido en sus redes sociales. “Lo hago con total convicción, con paz y con felicidad porque siento que he recorrido este camino con cada gramo de pasión que tenía, y ahora es el momento adecuado para abrir un nuevo capítulo y cerrar el anterior con el mejor sentimiento posible”.

Alba llegó a Inter Miami poco después de que Messi fichó con el club en junio de 2023. La llegada de Messi llevó a Busquets, Alba y el uruguayo Luis Suárez —todos compañeros en el Barcelona— a seguirle los pasos en la MLS.

La decisión de Alba sorprende en cierto modo, dado que en mayo había firmado una extensión de contrato hasta 2027.

Su salida abre una segunda plaza de jugador franquicia de Inter Miami para 2026. Una de ellas será cubierto por el centrocampista argentino Rodrigo De Paul, dándose por hecho que su acuerdo de cesión con el Atlético de Madrid pasará a ser un traspaso permanente hasta el final de la temporada 2029 de la MLS.

