Amplían los Filis ventaja en el Este

FILADELFIA.- Aaron Nola volvió a su forma con una actuación de tres hits en seis entradas y Jhoan Duran dejó a dos corredores en base al ponchar a los dos últimos bateadores para ayudar el lunes por la noche a los Filis de Filadelfia a vencer 1-0 a los Mets de Nueva York.

Los Filis ampliaron su ventaja en la División Este de la Liga Nacional a ocho juegos sobre los Mets, alejándose en una carrera que parecía ajustarse cuando Nueva York completó una barrida de tres juegos sobre Filadelfia a finales del mes pasado.

Nueva York tropezó desde esa serie en Citi Field y perdió su tercer juego consecutivo, y el cuarto en cinco juegos.

Nola (4-8) concedió dos bases por bolas y ponchó a siete.

El dos veces MVP de la Liga Nacional Bryce Harper bateó de primero por primera vez desde 2022. Recibió un strike cantado para iniciar el juego contra el novato Nolan McLean (4-1).

McLean ponchó a cinco, permitió siete hits en cinco 1/tres entradas y perdió por primera vez en cinco aperturas en las Grandes Ligas.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 3-1.