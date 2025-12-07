Antetokounmpo estará fuera cuatro semanas

MILWAUKEE.- El entrenador de los Bucks de Milwaukee, Doc Rivers, cree que Giannis Antetokounmpo estará fuera aproximadamente un mes mientras el dos veces MVP se recupera de una distensión en el gemelo derecho.

Los informes iniciales indican que Antetokounmpo estaría fuera de dos a cuatro semanas. Rivers sugirió el viernes que probablemente sería en el extremo superior de ese plazo.

“Esperemos que regrese antes, pero voy a suponer que será más en el rango de las cuatro semanas”, dijo Rivers antes de la derrota de los Bucks 116-101 contra los 76es de Filadelfia.

Rivers enfatizó la importancia de ser cautelosos con los problemas en el gemelo para evitar el riesgo de que un jugador se lesione más gravemente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Y eso puede llevar más tiempo del que queremos”, dijo Rivers. “Eso incluso puede frustrar a Giannis. Pero solo tenemos que intentar hacerlo bien”.

Rivers dijo que Antetokounmpo no viajará con los Bucks para su partido del sábado por la noche en Detroit, pero acompañará al equipo en la mayoría de sus partidos fuera de casa mientras esté fuera.

“Lo nuestro es, especialmente porque esto acaba de suceder, con el flujo sanguíneo, los vuelos y todo eso, mantenerlo en casa”, dijo Rivers.

Los Bucks sufrieron otro revés el viernes cuando el base AJ Green, que está lanzando casi un 50% desde la línea de tres puntos, se magulló el hombro izquierdo en el segundo cuarto. Rivers dijo que Green se sometería a una resonancia magnética el sábado en Detroit.

Antetokounmpo se lesionó el gemelo en los minutos iniciales de la victoria del miércoles 113-109 sobre los Pistons de Detroit.

Acababa de asistir en una bandeja de AJ Green a menos de tres minutos de iniciado el juego cuando se resbaló en el área pintada. Antetokounmpo cayó, se agarró la pierna derecha y finalmente fue ayudado a levantarse antes de caminar hacia el vestuario.

Rivers dijo después de ese juego que creía que la lesión de Antetokounmpo podría haber surgido del contacto que tuvo con un jugador de Detroit mientras conducía por la línea de fondo justo antes de pasar a Green.