Apurada victoria de Italia ante Israel

DEBRECEN, Hungría.- Sandro Tonali anotó un gol en el tiempo de descuento y Italia emergió victoriosa de un caótico partido de nueve tantos, imponiéndose el lunes 5-4 ante Israel y evitó otro paso en falso en su intento de clasificarse para la Copa del Mundo 2026.

Una derrota por 3-0 ante Noruega en junio puso en aprietos a Italia. La misión se complicó más cuando Israel tomó la delantera dos veces en un partido disputado en la neutral Hungría.

Moise Kean encontró espacio entre la defensa israelí para anotar a los 40 y 54 minutos, igualando el marcador en ambas ocasiones. Matteo Politano finalmente dio la ventaja a Italia a los 59 con una asistencia de taco de Mateo Retegui, y Giacomo Raspadori anotó el cuarto a los 81.

El partido parecía terminado, pero Israel anotó dos veces en dos minutos para igualar 4-4, con Dor Peretz anotando su segundo de la noche.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tonali salvó a los Azzurri con un disparo combeado en el primer minuto del tiempo de descuento. Parecía ser un remate inofensivo, pero el balón se coló en medio de una multitud de jugadores y entró en la red.

Los errores italianos fueron un quebrado de cabeza, con dos goles en propia puerta y algunos garrafales fallos de Gianluigi Donnarumma, el nuevo arquero del Manchester City,

El partido se jugó menos de un mes después de que la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Italia dijera que había escrito una carta formal pidiendo que Israel fuera suspendido por la guerra en Gaza. Algunos en el estadio, en gran parte vacío, parecían silbar durante el himno israelí.

Los jugadores de Israel llevaban brazaletes negros para el partido después de que atacantes palestinos abrieran fuego en una parada de autobús en Jerusalén el lunes. Seis personas murieron y otras 12 resultaron heridas en el ataque, según funcionarios israelíes.

Italia desplazó a Israel y se apoderó del segundo lugar en el Grupo I de Europa. Noruega se mantuvo en la cima con cuatro victorias en sus cuatro partidos y el martes enfrenta al colista Moldavia.

Suecia en problemas

La campaña de Suecia se complicó al sucumbir 2-0 ante Kosovo. Los suecos suman un punto en sus dos primeros partidos. Kosovo anotó ambos goles mediante contragolpes.

Suiza se mantuvo en la cima del Grupo B después de vencer 3-0 a Eslovenia. Dos de sus goles fueron tras cabezazos a córners.

ganan Dinamarca y Escocia sus duelos

Dinamarca y Escocia quedaron empatados con cuatro puntos en la cima del Grupo C después de que los daneses vencieran 3-0 a Grecia y los escoceses doblegaron 2-0 a Bielorrusia.