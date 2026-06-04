Arnaldi desafía a Cobolli en las semis

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París.- El italiano Matteo Arnaldi disputará la semifinal de Roland Garros contra su compatriota Flavio Cobolli tras la retirada por lesión del también transalpino Matteo Berrettini, cuando el marcador marcaba 7-5, 5-2 y se habían jugado dos horas.

El italiano Flavio Cobolli derrotó al canadiense Felix Auger-Aliassime, quinta raqueta del mundo, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4.

Será la primera semifinal para ambos en un Grand Slam en un Roland Garros que, por segundo año consecutivo, tendrá dos italianos entre los cuatro mejores y se garantiza uno en la final, un año después de que lo hiciera Jannik Sinner.

Berrettini, que disputaba Roland Garros cuatro años después y tras haber superado un calvario de lesiones, se resintió físicamente al inicio del segundo set, cuando salió de la pista para ser tratado.

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Pese a que retornó a la central de París, su rendimiento ya no era el mismo y acabó abandonando cuando trataba de llegar a las semifinales del único grande que le faltaba.

Arnaldi, de 25 años y 104 del mundo, se convierte en el semifinalista de quinto peor ránking de la historia del torneo y en el que alcanza esa ronda con más horas en la pista en un Grand Slam.

Será el tercer duelo en el circuito profesional entre Arnaldi y Cobolli, que están empatados a uno, aunque el primero podrá tomarse la revancha de la derrota que el segundo le propinó en cuatro sets en Roland Garros el año pasado.