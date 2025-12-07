Arsenal cae ante A. Villa, el City golea y Liverpool empata

La carrera por el título de la Liga Premier se abrió después de que Aston Villa anotó en el tiempo de descuento y venció el sábado 2-1 a Arsenal.

Emiliano Buendía anotó al final en un emocionante desenlace en Villa Park que dejó atónitos a los visitantes.

La ventaja de los Gunners se redujo a solo dos puntos después de que el Manchester City, que es segundo, venciera 3-0 a Sunderland.

Villa está un punto más atrás en el tercer lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La defensa del título de Liverpool se complicó aún más al ceder puntos ante el Leeds. El equipo de Arne Slot desperdició una ventaja de dos goles y concedió en el sexto minuto del tiempo añadido en Elland Road para empatar 3-3.

Chelsea no pudo aprovechar, perdiendo puntos por tercer partido consecutivo en un empate 0-0 ante Bournemouth.