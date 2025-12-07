logo pulso
Arsenal cae ante A. Villa, el City golea y Liverpool empata

Por AP

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Arsenal cae ante A. Villa, el City golea y Liverpool empata

La carrera por el título de la Liga Premier se abrió después de que Aston Villa anotó en el tiempo de descuento y venció el sábado 2-1 a Arsenal.

Emiliano Buendía anotó al final en un emocionante desenlace en Villa Park que dejó atónitos a los visitantes.

La ventaja de los Gunners se redujo a solo dos puntos después de que el Manchester City, que es segundo, venciera 3-0 a Sunderland.

Villa está un punto más atrás en el tercer lugar.

La defensa del título de Liverpool se complicó aún más al ceder puntos ante el Leeds. El equipo de Arne Slot desperdició una ventaja de dos goles y concedió en el sexto minuto del tiempo añadido en Elland Road para empatar 3-3.

Chelsea no pudo aprovechar, perdiendo puntos por tercer partido consecutivo en un empate 0-0 ante Bournemouth.

ADSL Femenil se alista para el Clausura 2026
ADSL Femenil se alista para el Clausura 2026

ADSL Femenil se alista para el Clausura 2026

SLP

Romario Ventura

Max Verstappen consigue la pole
Max Verstappen consigue la pole

Max Verstappen consigue la pole

SLP

AP

Saldrá por delante de sus rivales por el título de F1, Lando Norris y Oscar Piastri

Messi e Inter Miami se coronan en MLS
Messi e Inter Miami se coronan en MLS

Messi e Inter Miami se coronan en MLS

SLP

El Universal

Se consagran campeones tras vencer a Vancouver en la final

SLP inicia fuerte en Mundial de Raquet
SLP inicia fuerte en Mundial de Raquet

SLP inicia fuerte en Mundial de Raquet

SLP

Romario Ventura

Los sanluisinos arrancaron con pie derecho en sus primeros duelos del torneo