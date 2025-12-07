Bayern mantiene su amplia ventaja

BERLÍN.- Harry Kane ingresó a los 60 minutos y aún tuvo tiempo suficiente para anotar el sábado una tripleta.

El capitán inglés elevó su cuenta de goles para el Bayern Múnich esta temporada a 28 y los campeones defensores mantuvieron su ventaja de ocho puntos sobre el Leipzig, que ocupa el segundo lugar, tras aplastar como visitante 5-0 al Stuttgart.

Con Kane en el banquillo, Konrad Laimer asumió las responsabilidades de goleador y produjo un disparo magnífico. El centrocampista austríaco recogió un balón largo y se combinó con Michael Olise antes de definir desde cerca con un sutil taconazo que superó al portero Alexander Nübel a los 11 minutos.

Kane hizo el 2-0 con un disparo a ras al rincón inferior y Josip Stanišic añadió su nombre a la lista de goleadores. Kane añadió más brillo a la victoria desde el punto de penal después de que el Stuttgart se quedara con diez hombres por Lorenz Assignon usando el brazo para despejar un balón a los 81 minutos.

Kane completó la goleada con un toque de un centro de Olise a dos minutos del final. Fue su décima tripleta en la Bundesliga según la liga.

Ha encontrado la red cinco veces más con Inglaterra esta temporada, llevando su total a 33 goles para club y país.

El Stuttgart tuvo oportunidades antes del descanso, pero le faltó contundencia. El centrocampista Nikolas Nartey pensó que había igualado solo para que su gol fuera anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR.