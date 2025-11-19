logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Bores, protagonista en la final del Karting

Por Romario Ventura

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Bores, protagonista en la final del Karting

La adrenalina y la emoción se apoderaron del Kartódromo San Luis este fin de semana, donde se vivió una jornada histórica durante la gran final del Karting San Luis 2025. El inmueble, considerado el de mayor infraestructura para el kartismo en el centro del país, fue escenario de un cierre dramático e inverosímil en la categoría OK-N Junior.

El protagonista de la tarde fue Oscar Bores, piloto del equipo GANE Motorsport, quien cerró la temporada con una acción que quedará grabada en la memoria de la afición, empujar su kart más de 300 metros hasta la línea de meta después de que el motor se apagara tras un contacto con Matías Portales, su rival directo en la disputa por el subcampeonato.

A pesar del desgaste físico y emocional, Bores logró cruzar la meta y asegurar el tercer lugar general de la campaña 2025, poniendo punto final a una temporada llena de entrega. “Fue una carrera muy peleada. Estábamos disputando el segundo lugar del campeonato a solo ocho puntos y queríamos remontarlos. En la Qualy no nos fue como esperábamos por problemas con una maza trasera. En la precarrera quedamos terceros y en la final salimos decididos a ganar”, relató el joven piloto.

Durante gran parte de la competencia, Bores sostuvo una férrea batalla en el grupo puntero. Sin embargo, todo cambió en la última vuelta, cuando en la penúltima curva del circuito ocurrió el contacto decisivo con Portales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Sentí que ya tenía la posición ganada y aceleré, pero al contactar se apagó el motor. Tuvimos que empujar el kart más de 300 metros. Fue muy desgastante, terminé fundido. Nos quedamos a cinco puntos del subcampeonato, pero estoy contento porque dejé todo en la pista”, expresó.

La imagen de Bores avanzando a puro corazón, empujando su kart número 206 ante la incredulidad y el aliento de los presentes, se convirtió en el símbolo de la jornada. Un gesto que reafirma los valores del deporte motor: valentía, deportivismo, entrega y respeto por el rival, enseñanzas que se forjan desde temprana edad en las pistas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Oro para México en los Sordolímpicos
Oro para México en los Sordolímpicos

Oro para México en los Sordolímpicos

SLP

El Universal

Laura Ponce superó sus límites para quedarse con la presea en tierras japonesas

Esí están los bombos del sorteo al momento
Esí están los bombos del sorteo al momento

Esí están los bombos del sorteo al momento

SLP

El Universal

‘El Ruso’ campeón de Norteamérica WBO
‘El Ruso’ campeón de Norteamérica WBO

‘El Ruso’ campeón de Norteamérica WBO

SLP

Romario Ventura

Tri Sub-17 cae ante Portugal
Tri Sub-17 cae ante Portugal

Tri Sub-17 cae ante Portugal

SLP

El Universal

Fue eliminado de la Copa del Mundo Qatar 2025 por goleada