Caen Santos en dramático partido

Bajo una intensa lluvia que no fue impedimento para la afición, los Santos del Potosí recibieron en casa a los Correcaminos UAT en el primero de la serie, en un duelo lleno de intensidad, roces y emoción hasta los últimos segundos, que terminó con victoria para la visita por marcador de 85-87.

El inicio fue cerrado, con ambas quintetas imponiendo fuerte defensa y dejando pocas unidades en la pintura. El primer cuarto favoreció a los celestiales con parcial de 23-19, pero en el segundo período los potosinos parecían despegar gracias a robos convertidos en puntos. Sin embargo, las desconcentraciones les costaron caro y al descanso el marcador se apretó 50-46.

El regreso del medio tiempo elevó la temperatura del partido. Con un juego físico y roces constantes, incluso se desató una bronca entre Bell y García, reflejo de lo que se viviría en la recta final. El tercer cuarto se complicó para los locales tras múltiples rotaciones en el roster, cediendo la ventaja y llegando al último período con desventaja mínima de 68-71.

El cierre fue digno de fotografía, intensidad en ambos lados, defensivas férreas y un público que no dejó de alentar. Cuando parecía que Santos podía quedarse con el triunfo, un tiro letal de Correcaminos en los segundos finales sentenció el juego y apagó la esperanza potosina.

El MVP del partido fue Damien Daniels, con 17 puntos, 4 asistencias y 1 rebote, respaldado por Taylor Johnson, quien aportó 14 unidades, 6 rebotes y 4 asistencias.

La serie continuará este martes 9 de septiembre a las 20:00 horas, en el mismo escenario, donde Santos buscará revancha y equilibrar la serie ante un rival que ya mostró su dureza.