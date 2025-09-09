logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Fotogalería

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Caen Santos en dramático partido

Por Romario Ventura

Septiembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Caen Santos en dramático partido

Bajo una intensa lluvia que no fue impedimento para la afición, los Santos del Potosí recibieron en casa a los Correcaminos UAT en el primero de la serie, en un duelo lleno de intensidad, roces y emoción hasta los últimos segundos, que terminó con victoria para la visita por marcador de 85-87.

El inicio fue cerrado, con ambas quintetas imponiendo fuerte defensa y dejando pocas unidades en la pintura. El primer cuarto favoreció a los celestiales con parcial de 23-19, pero en el segundo período los potosinos parecían despegar gracias a robos convertidos en puntos. Sin embargo, las desconcentraciones les costaron caro y al descanso el marcador se apretó 50-46.

El regreso del medio tiempo elevó la temperatura del partido. Con un juego físico y roces constantes, incluso se desató una bronca entre Bell y García, reflejo de lo que se viviría en la recta final. El tercer cuarto se complicó para los locales tras múltiples rotaciones en el roster, cediendo la ventaja y llegando al último período con desventaja mínima de 68-71.

El cierre fue digno de fotografía, intensidad en ambos lados, defensivas férreas y un público que no dejó de alentar. Cuando parecía que Santos podía quedarse con el triunfo, un tiro letal de Correcaminos en los segundos finales sentenció el juego y apagó la esperanza potosina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El MVP del partido fue Damien Daniels, con 17 puntos, 4 asistencias y 1 rebote, respaldado por Taylor Johnson, quien aportó 14 unidades, 6 rebotes y 4 asistencias.

La serie continuará este martes 9 de septiembre a las 20:00 horas, en el mismo escenario, donde Santos buscará revancha y equilibrar la serie ante un rival que ya mostró su dureza.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

J. Mauricio y J. Sainz salieron en hombros
J. Mauricio y J. Sainz salieron en hombros

J. Mauricio y J. Sainz salieron en hombros

SLP

Romario Ventura

Tarde emotiva y triunfo compartido en la corrida de feria en Charcas

Llegó a su fin la Primera Master Rítmica con Noa Ros
Llegó a su fin la Primera Master Rítmica con Noa Ros

Llegó a su fin la Primera Master Rítmica con Noa Ros

SLP

Romario Ventura

Decepcionan equipos en primera semana
Decepcionan equipos en primera semana

Decepcionan equipos en primera semana

SLP

AP

No encuentra la fórmula con el Tri, el “Vasco” Aguirre
No encuentra la fórmula con el Tri, el “Vasco” Aguirre

No encuentra la fórmula con el Tri, el “Vasco” Aguirre

SLP

AP