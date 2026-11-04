La Liga MX entra en la recta final
Atlético San Luis recibe a FC Juárez el viernes 6 de noviembre
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El futbol mexicano se prepara para una nueva y emocionante jornada, la penúltima del Apertura 2026, que comenzará el viernes 6 de noviembre. De los nueve encuentros programados, cuatro serán transmitidos a través de televisión abierta, mientras que diversas plataformas ofrecerán cobertura adicional para los aficionados.
Este viernes, se disputarán dos partidos:
- Necaxa se enfrentará a Tijuana en el Estadio Victoria a las 19:00 horas, con transmisión en FOX y FOX One.
- Atlético San Luis se medirá contra FC Juárez en el Estadio Libertad Financiera, también a las 19:00 horas, con opciones de visualización en Disney+ Premium, ViX Premium y ESPN.
El sábado 7 de noviembre, la actividad continuará con cuatro partidos. A las 17:00 horas:
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
- Atlas recibirá a Pachuca en el Estadio Jalisco, con cobertura en ViX Premium.
- Simultáneamente, Tigres jugará contra Cruz Azul en el Estadio Universitario, donde podrá ser visto en Azteca 7, FOX y FOX One.
Para concluir la jornada, el domingo 8 de noviembre:
- Querétaro luchará contra Puebla en el Estadio Corregidora a las 18:00 horas.
- León se medirá con Chivas en el Estadio Nou Camp a las 20:10 horas.
Ambos partidos contarán con la transmisión de FOX y FOX One.
Esta jornada es fundamental, pues está destinada a definir el futuro de varios equipos de cara a la Liguilla. A solo dos fechas del final del torneo, cada partido resulta crucial, y los clubes no pueden permitirse perder puntos. Hasta el momento:
- América, Chivas y Cruz Azul han asegurado su lugar en la fase final.
- FC Juárez, Necaxa, Atlante y Tigres han quedado eliminados.
no te pierdas estas noticias
Fallece Carlos Albert, exfutbolista y periodista mexicano
El Universal
Carlos Albert falleció el 3 de noviembre, según colegas.
La Liga MX entra en la recta final
El Universal
Atlético San Luis recibe a FC Juárez el viernes 6 de noviembre