La Liga MX entra en la recta final

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El futbol mexicano se prepara para una nueva y emocionante jornada, la penúltima del Apertura 2026, que comenzará el viernes 6 de noviembre. De los nueve encuentros programados, cuatro serán transmitidos a través de televisión abierta, mientras que diversas plataformas ofrecerán cobertura adicional para los aficionados.

Este viernes, se disputarán dos partidos:

Necaxa se enfrentará a Tijuana en el Estadio Victoria a las 19:00 horas, con transmisión en FOX y FOX One .

se enfrentará a en el Estadio Victoria a las 19:00 horas, con transmisión en y . Atlético San Luis se medirá contra FC Juárez en el Estadio Libertad Financiera, también a las 19:00 horas, con opciones de visualización en Disney+ Premium, ViX Premium y ESPN.

El sábado 7 de noviembre, la actividad continuará con cuatro partidos. A las 17:00 horas:

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Atlas recibirá a Pachuca en el Estadio Jalisco, con cobertura en ViX Premium .

recibirá a en el Estadio Jalisco, con cobertura en . Simultáneamente, Tigres jugará contra Cruz Azul en el Estadio Universitario, donde podrá ser visto en Azteca 7, FOX y FOX One.

Para concluir la jornada, el domingo 8 de noviembre:

Querétaro luchará contra Puebla en el Estadio Corregidora a las 18:00 horas.

León se medirá con Chivas en el Estadio Nou Camp a las 20:10 horas.

Ambos partidos contarán con la transmisión de FOX y FOX One.

Esta jornada es fundamental, pues está destinada a definir el futuro de varios equipos de cara a la Liguilla. A solo dos fechas del final del torneo, cada partido resulta crucial, y los clubes no pueden permitirse perder puntos. Hasta el momento: